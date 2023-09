Polícia atende denúncia de incêndio criminoso em Borrazópolis

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar foi acionada para atendimento de denúncia de um incêndio criminoso em uma residência na noite de segunda-feira (18) na Rua Mato Grosso, em Borrazópolis.

A vítima relatava que estava na residência de um amigo, quando recebeu uma ligação informando que alguém havia ateado fogo em sua casa.

Chegando no local, o solicitante relatou aos policiais que encontrou sua casa pegando fogo, porém com a ajuda de vizinhos conseguiram apagar as chamas.

Segundo informações repassadas por um dos vizinhos os autores chegaram em um automóvel Fiat/Uno preto que parou em frente à residência.

Dois homens desceram com um galão de gasolina e atearam fogo na casa, em seguida se evadiram tomando sentido Ignorado.

Os policiais realizaram patrulhamento para localizar os suspeitos, porém sem êxito até o momento. A vítima foi orientada das medidas cabíveis referente ao caso.



