Polícia apura suposto caso de abuso contra adolescente em Grandes Rios

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deve apurar um suposto caso de abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos, no distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (24-05), a mãe que suspeita do abuso acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

No local, junto com as conselheiras, a equipe policial militar conversou com a mãe da suposta vítima.

Ela disse ter acionado o Conselho Tutelar pois sua filha, teria saído de casa as 19h30 e retornado as 22h30.

Ela desconfia que a filha que tem apenas 12 anos esteja se encontrando e tendo relações sexuais com um homem maior de idade.

Questionada pelas conselheiras a menor de idade negou que tenha tido qualquer tipo de relação com o homem.

Mesmo assim, a equipe policial realizou diligência pelo local, mas não obteve êxito em localizar o suspeito. A PM confeccionou o B.O.U que será encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

(Outra Ocorrência)

Adolescentes flagrados na madrugada com cigarro

Ainda no distrito, após realizar policiamento, já na madrugada de quinta-feira, a equipe policial foi novamente acionada pelas conselheiras tutelares, onde elas haviam abordado dois adolescentes na rua, um de 14 anos e outro de 13 anos. Um deles fumava um cigarro no momento da abordagem.

Diante da situação a equipe policial deu apoio as conselheiras que conduziu menores até a casa deles. Na residência as conselheiras falaram com a mãe dos garotos e explicaram a ela as providências cabíveis a caso.

