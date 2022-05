Polícia apreende quase meia tonelada de maconha na região

Da Redação

A Polícia Militar (PM) realizou a apreensão de quase meia tonelada de maconha, por volta das 13h40 de domingo (8), em Manoel Ribas, município que pertence ao Vale do Ivaí, Paraná.

A ação da polícia aconteceu depois de uma equipe avistar um veículo Renault Sandero preto sendo conduzido de forma suspeita. Os agentes de segurança ordenaram ao condutor que parasse, para que uma abordagem fosse realizada.

Havia um casal no veículo. De acordo com a PM, o motorista, de 44 anos, e a passageira, de 34, já tinham passagens pela polícia. O sujeito, que é caminhoneiro, já foi preso por ter contrabandeado cigarros do Paraguai. A mulher, por sua vez, foi presa por roubo.

Após a abordagem ser feita e nada de ilícito ser encontrado, o casal foi liberado. Nesse momento, a cerca de 200 metros da equipe policial, um veículo VW Gol de cor vermelha estacionou em uma borracharia. Um homem e uma mulher desembarcaram do carro e pareciam estar chamando um funcionário do estabelecimento.

No momento em que a PM se aproximou do VW Gol, os indivíduos correram e adentraram em um matagal. Os policiais não conseguiram encontrá-los. Os agentes encontraram no porta-malas do Gol 435 kg de maconha, divididos em 53 tabletes.

O veículo Sandero, que já havia sido liberado, foi interceptado por uma equipe da PM de Cândido de Abreu, pois os ocupantes são suspeitos de ter envolvimento com os indivíduos que utilizavam o VW Gol.