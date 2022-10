Polícia apreende porção de maconha com dentista em Jardim Alegre

Da Redação

No domingo por volta das 12h30, a equipe das Polícia Militar (PM) em patrulhamento em Jardim Alegre pelas margens do lago Ângelo Santini passou por um GM/Cruze prata que estava parado.

Ao consultar a placa, constatou ser Mercosul e também com município de emplacamento divergente, constando São Paulo/SP.

Diante das supostas irregularidades, a equipe retornou e optou por tentar abordar, sendo que, num primeiro momento, ao ver a viatura retornar, o carro saiu, mas foi abordado.

O passageiro da frente arremessou pequenos fragmentos de papel pela janela.

No carro três homens e uma mulher. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com eles. O condutor estava com sua CNH regular.

Realizadas buscas no terreno, onde os objetos foram lançados, foi localizado o invólucro de papel contendo 1,6 gramas de maconha.

Questionado o que havia arremessado, ele passou a relatar que é dentista e que sua mãe mora na cidade e confirmou que o entorpecente era dele por ser usuário.

O rapaz juntamente com o entorpecente encaminhado ao destacamento policial para lavratura de termo circunstanciado

O carro foi apreendido devidos as irregularidades e encaminhado ao pátio da 6ª CIPM – Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã.

As informações constam no boletim de ocorrência da Polícia Militar.

