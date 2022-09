Polícia apreende mais de 200 quilos de maconha em Manoel Ribas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas apreendeu nesta terça-feira (6), 201 quilos de maconha, com uma adolescente, de 16 anos, e um homem durante patrulhamento. Ambos foram detidos por tráfico de drogas pela equipe e encaminhados para a delegacia.

Durante patrulhamento pela localidade do Rio Paciência, a equipe da PM viu um Fiat Cronos com a traseira rebaixada e uma Toyota Hilux, que fez o retorno ao avistar a viatura. Em seguida, o Cronos ultrapassou, perigosamente, a camioneta. Após alguns momentos, começou um acompanhamento tático.

Um dos policiais efetuou cinco disparos, os quais acertaram os pneus dianteiro e traseiro do lado direito do Cronos. Porém, o carro continuou a fugir por cerca de 5 km e só parou quando o condutor perdeu o controle. O acusado tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. Com ele, havia uma passageira e era transportada grande quantidade de maconha, que pesou 201 quilos, e ainda um rádio comunicador HT.

O autor relatou que pegou a droga em Cascavel e que iria entregar na cidade de Reserva, recebendo a quantia de R$ 10 mil. O carro não era produto de furto e estava locado em nome da passageira, a adolescente, de 16 anos. Ambos os detidos foram entregues na delegacia.

