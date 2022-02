Polícia apreende espingardas e munições em São João do Ivaí

Da Redação

A Polícia Civil de São João do Ivaí, através do comando do delegado Gustavo Pinheiro Alves, apreendeu duas espingardas e munições após denúncias de abate de animais no município. Um homem, de 24 anos, foi preso.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Duas espingardas, uma calibre 28 e outra 22 adaptada foram apreendidas.

Os policiais também encontraram 13 munições calibre 22 e 10 munições calibres 28. O homem foi levado para a delegacia.

continua após publicidade .