Polícia apreende equipamentos de som após denúncia de perturbação

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de domingo (31), por volta das 23 horas, após inúmeras denúncias de perturbação do sossego no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã. De acordo com relatos dos solicitantes, um evento com som alto estava bloqueando a passagem na via pública.

As equipes da Rotam, Motos e CPU foram para o distrito e encontraram vários veículos estacionados, alguns em posições irregulares, todos equipados com sistemas de som potentes.

Ao abordarem os proprietários dos seis carros que estavam com equipamentos sonoros, foi constatado interligação de cabos para amplificar o volume.

Os donos dos veículos foram orientados sobre os procedimentos a serem seguidos e, prontamente, acataram a solicitação de desligamento e a retirada de todo o equipamento de som para a apreensão.

Em seguida, foram conduzidos à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para a lavratura de termo circunstanciado de Infração Penal (TCIP).

