Polícia apreende em Arapuã veículo com registro de furto de 2015

Na noite de terça-feira (28), a Polícia Militar de Arapuã apreendeu um veículo Gol vermelho, com registro de furto/roubo em 2015. O motorista foi detido por suspeita de receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ivaiporã.

continua após publicidade

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço estava em patrulhamento de rotina, quando, nas proximidades da cooperativa Coamo, se deparou com o veículo de forma irregular.

- LEIA MAIS: PM atende ocorrência de danos após briga entre amigos em Ivaiporã

continua após publicidade

Os policiais abordaram o motorista de 60 anos e, após consulta ao sistema Sesp/Intranet, constataram que as placas do carro não correspondiam à sua procedência. Constou um veículo ano 2009, com placas de Joinville, Santa Catarina, e no carro encontravam-se placas de São João do Ivaí.

Também foi feita a verificação do chassi, o qual não batia com as placas, e sim com as de um Gol ano 2012, com registro de roubo ou furto datado do dia 13 de abril de 2015.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a 54ª Delegacia Regional, em Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News