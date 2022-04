Da Redação

Polícia apreende 44 aves silvestres ilegais em Marumbi

Nesta terça-feira (15), a equipe do 3º Pelotão Ambiental de Apucarana se deslocou até o município de Marumbi, no Paraná, após receber um disque denúncia do 181.

O atendimento da denúncia propiciou a apreensão de 44 aves silvestres mantidas em cativeiros sem a devida autorização do órgão ambiental competente. No endereço informado foram encontrados sábias, coleirinhas, trinca ferros e bicos de pimenta.

Diante da situação ilegal, as aves foram apreendidas e o responsável pelos animais encaminhado ao DPM local para a elaboração do Auto de Infração Ambiental que foi calculado no valor de R$ 22 mil e demais documentos administrativos necessários.