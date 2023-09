Polícia apreende 136 garrafas vinho contrabandeadas na PR-466

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu na tarde desta terça-feira (19), por volta das 14h30, 136 garrafas vinhos contrabandeadas. A ocorrência foi registrada no km 82 da PR-466, em Lidianópolis, no Vale do Ivaí.

Segundo a polícia, dois veículos que estavam com a parte traseira 'muito baixa' foram parados. Durante a abordagem, foram realizadas buscas em um Fiat Siena, com placas de Piraí do Sul-PR, onde foram encontradas diversas caixas de vinhos.

O motorista relatou aos policiais que tem um comércio em Londrina-PR e as bebidas seriam para a comercialização em seu estabelecimento, entretanto, ele não apresentou a comprovação fiscal dos produtos, que foram adquiridos na Argentina.

No total, segundo a PRE, foram localizadas 136 garrafas de vinho. A polícia entrou em contato com a Receita Federal e apreendeu a mercadoria.

