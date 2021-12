Polícia apreende 118 gramas de cocaína na Rua em Ivaiporã

Da Redação

Um jovem foi preso na noite de terça-feira (21) pelo crime de tráfico de drogas. Ele havia escondido 118 gramas de cocaína dentro de um estabelecimento comercial na Rua Apucarana, em Ivaiporã.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe Rotam da 6ª CIPM em deslocamento pela via avistou um indivíduo já conhecido no meio policial pelo crime tráfico de drogas, o qual demonstrou nervosismo e entrou rapidamente em um estabelecimento comercial correndo em direção aos fundos.

Diante de fundada suspeita deu-se início a abordagem no rapaz, que não acatou ordem e resistiu com chutes e pontapés. Também foi abordado o proprietário do estabelecimento que de imediato permitiu as buscas ao local.

Realizado as buscas em direção aos fundos onde o suspeito tentou se evadir, foi encontrado uma lata de tintas contendo 118 gramas de cocaína que se comercializadas renderia por volta de R$ 5.9 ml.

Também foi localizado, uma balança de precisão, embalagens platicas e uma colher de café com resquícios do entorpecente.

O jovem assumiu a posse dos objetos e disse aos policiais que o proprietário do estabelecimento por trabalhar em Jardim Alegre não tinha conhecimento dos entorpecentes. Também foi encontrado junto ao suspeito R$ 836,00

Diante da situação o rapaz recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminho a 54ª DRP de Ivaiporã.