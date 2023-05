Polícia Ambiental prende CACs por posse irregular de arma de fogo

Da Redação

Divulgação

Dois homens foram presos no domingo (21), por posse irregular de arma de fogo, em Lunardelli, no centro norte do Paraná.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Ambiental de Apucarana na região da Mata Suíça.

A equipe de serviço durante patrulhamento em prevenção de crimes ambientais localizou duas pessoas com uma arma de fogo de uso permitido de forma irregular, ou seja, sem registro do armamento.

Durante a abordagem os homens se identificaram como CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores).

Em continuidade a fiscalização do acervo de um dos autores foi identificado mais uma espingarda calibre .20. Também foram verificadas armas brancas, munições e lanterna.

Foram apreendidos uma espingarda Calibre .22, uma carabina calibre .20, 46 munições calibre .22, 59 munições calibre .20, uma lanterna, duas facas e dois facões.

Desta forma os responsáveis foram conduzidos presos até a Delegacia de Polícia Civil do município de São João do Ivaí, juntamente com os materiais apreendidos para as providências cabíveis ao caso.

