Polícia Ambiental multa propriedade rural de Faxinal em R$ 20 mil

A Polícia Ambiental de Apucarana multou nesta segunda-feira (25), uma propriedade rural no município de Faxinal, em R$ 20 mil reais por construção de tanques para peixes em área de preservação.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu a denúncia de que uma propriedade rural realizava a construção de tanques para piscicultura em área de preservação permanente, sem autorização ambiental necessário para atividade.

A obra foi embargada até que o local tenha todas às autorizações dos órgãos ambientais competentes.

Outra ocorrência

Caseiro é preso após denúncia de pesca predatória no Rio Ivaí; entenda

O caseiro de uma ilha do Rio Ivaí foi preso, nesta terça-feira (18), após a Polícia Militar Ambiental receber uma denúncia anônima de pesca predatória e caça ilegal de animais. A ocorrência foi registrada no município de São João do Ivaí.

De acordo com as autoridades, a equipe se dirigiu até o local e durante a fiscalização foram encontradas duas armas de fogo em situação irregular, além de várias munições e os materiais de pesca predatória.

Os militares se depararam com 147 munições de calibres diversos, aviamentos para recarga de munições, além de mais de 800 metros de redes de pesca em malhas diversas, 1 tarrafa e 200 metros de espinhel.

O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de São João do Ivaí juntamente com os materiais apreendidos para as providências cabíveis. As armas de fogo eram uma espingarda calibre. 36 e uma carabina calibre. 22.

