Polícia Ambiental flagra descarte irregular de tecidos em Cambira e aplica R$ 40 mil em multas

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA/PMPR) informou nesta segunda-feira (25) que duas pessoas foram multadas em R$ 40 mil por descarte irregular de resíduos em uma estrada rural no município de Cambira (PR). A fiscalização ocorreu no domingo (24) após a equipe receber informações sobre o abandono de uma grande quantidade de sacos contendo retalhos de tecidos às margens da via.



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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o material descartado e um caminhão abandonado, que aparentemente apresentava problemas mecânicos. No material descartado e no interior do veículo, a equipe localizou diversos documentos que permitiram identificar a responsável pelos retalhos, que localizada e autuada administrativamente.





Material apreendido em Cambira - Foto: BPMA/PMPR Material apreendido em Cambira - Foto: BPMA/PMPR





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Na sequência, a polícia também identificou e encontrou o proprietário do caminhão. Ele confessou a prática do crime e foi igualmente autuado. Como resultado da operação, os agentes emitiram dois autos de infração ambiental, que totalizam R$ 40 mil em multas, e apreenderam o veículo utilizado no transporte. O caso também foi formalizado em dois ofícios encaminhados ao Ministério Público(MP para que os envolvidos respondam judicialmente pelo dano ambiental.





Foto: BPMA/PMPR Foto: BPMA/PMPR



