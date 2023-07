Polícia Ambiental flagra corte ilegal de árvores em Ariranha do Ivaí

O flagrante foi no interior de uma mata em Ariranha do Ivaí

Policiais militares da Polícia Ambiental/Força Verde de Apucarana atenderam na terça-feira (18.07) denúncia anônima sobre corte de árvores do bioma da mata atlântica no Vale do Ivaí. A ocorrência foi município de Ariranha do Ivaí, na região centro norte do Paraná.

De acordo com informações, os policiais ambientais encontraram no interior de uma mata, toras de árvores de peroba rosa e angico, que foram praticadas por três homens sem nenhuma autorização do órgão ambiental competente.

Foram apreendidos seis toras de peroba rosa totalizando 13,44 metros cúbicos, sete toras de angico totalizando 10,09 metros cúbicos e duas motosserras Stihl.

Os envolvidos foram encaminhados juntamente com o administrador da fazenda à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã para os trâmites cabíveis.

A Polícia Ambiental reforça que extração ilegal de árvores e o uso de equipamentos sem a devida autorização representam uma grave ameaça ao meio ambiente, exigindo a atenção e o rigor das autoridades para a proteção dessas áreas naturais tão importantes para a biodiversidade.