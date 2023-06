Polícia Ambiental apreende armas e prende caçadores no Vale do Ivaí

O flagrante foi no sábado próximo ao Rio Ivaí

Dois homens foram presos por prática de caça no município de São João do Ivaí, no sábado (10). A Polícia Militar Ambiental também apreendeu armas e munições. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (PCPR).

Conforme informações da Polícia Ambiental de Apucarana, a equipe de serviço composta pelo Cabo Edson Assis e soldados Murilo e Lamarca realizavam patrulhamentos pela área rural do município de São João do Ivaí, nas proximidades do Rio Ivaí, e localizam um “ceva” para atrair animais.

Os agentes ambientais então onde permaneceram no local e em determinado momento realizou abordagem a uma motocicleta com dois indivíduos.

Na abordagem foi encontrado com os suspeitos uma espingarda calibre 36, munições, faca, lanterna e uma rede de descanso.

Diante da situação ficou caracterizado o porte ilegal de arma de fogo e que os suspeitos iriam praticar a caça de animais as margens do Rio Ivaí.

Ambos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para os procedimentos cabíveis a tal ocorrência.

