Polícia Ambiental apreende armamento e carne de capivara

Policiais do 3º Pelotão de Apucarana 2ª Cia/BPAmb/FV apreenderam no domingo (1º ), armamento ilegal e carne de capivara em uma casa n as proximidades da Balsa do Rio Ivaí no município de São Pedro do Ivaí.

Após denúncia feita diretamente ao 3°Pelotão, que pessoas desconhecidas estariam praticando pesca predatória e caça de animais nas proximidades da balsa do Rio Ivai foi encontrado em uma moradia próxima ao local retalhos de carnes capivara.

Ainda durante as buscas foi localizado na casa uma carabina calibre. 22, uma armadilha tipo canhão para calibre .28, uma balestra (besta), aviamentos de caça (espoletas, pólvora, chumbo).

O suspeito que tinha a posse dos materiais negou que ser o dono, e sim outras pessoas que frequentaria o local.

Foi realizado o auto de infração ambiental no valor de R$ 1.5 mil e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao caso.

