Polícia Ambiental apreende arma e moto usadas em caça ilegal

A Polícia Ambiental de Apucarana, apreendeu uma arma de fogo e munições, além de uma motocicleta, material utilizado na caça ilegal. O caso foi no município de São João do Ivaí, na tarde de domingo (29).

A ação foi às margens do Rio Corumbataí, na região do Distrito do Luar. Durante patrulhamento os policiais se depararam com um indivíduo em um motocicleta vermelha que ao avistar a viatura empreendeu fuga.

Durante o acompanhamento em meio a carreadores de plantio de cana de açúcar próximo a mata ciliar do Rio Corumbataí, o motociclista dispensou uma bolsa e continuou sua fuga até se embrenhar em uma mata, onde abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé.

A equipe não conseguiu localizar o indivíduo, porém fez a apreensão da motocicleta e posteriormente retornou onde a bolsa foi dispensada. Dentro da bolsa havia uma espingarda Boito Calibre. 36, além de 24 munições e um facão.

A motocicleta e todo material foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil da cidade de São João do Ivaí.