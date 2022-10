PMs são hostilizados por multidão após pleito eleitoral em Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A equipe ROTAM em patrulhamento pela Av. Brasil em Faxinal com vista à multidão que se aglomerava, após pleito eleitoral, acabou sendo hostilizada por parte das pessoas.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar a confusão foi por volta das 21h50, e foi iniciada quando uma motocicleta prata Honda CG 150 que vinha em sentido contrário passou a estalar escapamento e o condutor empinou o veículo.

LEIA MAIS: Adolescente de 15 anos é apreendido empinando moto em local de votação

continua após publicidade .

Foi realizada a abordagem ao motociclista e no momento em que os policiais confeccionavam os documentos da apreensão, a multidão – aproximadamente mil pessoas – começou a hostilizar a equipe policial.

Do meio da multidão começaram a lançar latas de cerveja e garrafas contra a equipe. Um dos objetos arremessados acertou o capô da viatura e outro por pouco não acertou a cabeça de um dos policiais.

Foi então realizado uso de granada de efeito moral para tentar dispersar a multidão. Após o fato a multidão hostilizou ainda mais e foi para cima dos policiais arremessando pedras e garrafas, além de fogos de artifício.

continua após publicidade .

Sendo solicitado apoio, compareceram ao local viaturas dos destacamentos vizinhos (Grandes Rios, Borrazópolis e Faxinal), além da equipe bravo da ROTAM.

Com a chegada do reforço policial e com uso de técnicas de contenção – utilização de granada de efeito moral e gás lacrimogêneo – além de munição de impacto controlado, a multidão foi dispersada.

Por conta da grande quantidade de pessoas não foi possível qualificar nem encaminhar nenhuma pessoa.

Siga o TNOnline no Google News