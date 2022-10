PMs e moradores de Faxinal evitam propagação de incêndio em colégio

Da Redação

O incêndio foi iniciado de um forno dentro do depósito de merenda escolar

Policiais Militares com ajuda de moradores de Faxinal, no norte do Paraná, evitaram que um incêndio, ocorrido na tarde de sexta-feira (21), no depósito da merenda escolar do Colégio Estadual Érico Veríssimo, tomasse proporção desastrosa.

Por volta das 17h40, a equipe realizava patrulhamento na cidade quando foi informada via 190 que colégio estava pegando fogo.

Os policiais quando chegaram já perceberam que próximo ao telhado havia fumaça, então realizaram a retirada de alguns funcionários que estavam no interior da unidade. As pessoas estavam com dificuldades de respirar, devido à fumaça.

O incêndio teria começado em um forno dentro do depósito de merenda escolar. No local, os policiais encontraram um botijão de gás e diversos fardos de alimentos em combustão, bem como parte do forro e madeiramento do telhado pegando fogo.

De acordo com a PM, havia um forte odor de gás, sendo então solicitado apoio de algumas pessoas que se encontravam no local. Os moradores então ajudaram a combater o incêndio.

Foram utilizados diversos extintores do colégio, além de baldes d’água e ainda uma mangueira de jardim para impedir que o fogo se alastrasse para outras partes do colégio.

A equipe da Brigada Patrimonial com o caminhão pipa foi até o local e realizou o rescaldo do imóvel, que sofreu danos em parte da estrutura. Diversos móveis e alimentos que estavam no depósito foram queimados.

