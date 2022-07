PMs de três cidades são mobilizados para conter tumulto em Califórnia

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - Viaturas de três cidades foram acionadas para conter o tumulto na noite de domingo (24), em Califórnia

Uma briga generalizada numa lanchonete, no centro de Califórnia, mobilizou um grande aparato policial do Vale do Ivaí, na noite deste domingo (24). Mais de 100 pessoas estavam no local, onde ocorreu um tumulto, com dezenas de envolvidos.

Segundo relatório da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pouco antes das 21 horas, no centro da cidade, numa lanchonete conhecida. A equipe foi acionada com informações de uma briga generalizada no local, envolvendo inclusive os seguranças terceirizados, que teriam sido agredidos por pessoas.

A equipe da PM de Califórnia, inicialmente, pediu apoio da equipe de Marilândia do Sul. Porém, a própria Polícia Militar estima que mais de 100 pessoas estariam na lanchonete, com dezenas de pessoas embriagadas, causando um tumulto generalizado. As equipes policiais, percebendo o potencial de risco da situação, pediu mais apoio, com mais três viaturas mobilizadas, sendo uma de Apucarana e a Rotam, de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, no local, os policiais foram informados sobre um rapaz, que estaria embriagado e teria se envolvido num tumulto inicial, com os seguranças da lanchonete, que tentaram retira-lo do ambiente. Alguém teria abordado os seguranças, se identificando como parente do rapaz e que o levaria dali. Houve uma discussão naquele momento e a mulher teria sido empurrada, caindo no chão.

Em decorrência da situação, a rixa teria se generalizados e os seguranças passaram a ser agredidas por um grupo de pessoas que frequentavam o ambiente, transformando-se num tumulto generalizado. Um dos seguranças agredido teria conseguida escapar da confusão e acionou a Polícia Militar.

Os seguranças que prestavam serviço na lanchonete foram até o Posto de Saúde municipal, em busca de atendimento médico e um deles precisou ser encaminhado para o UPA de Apucarana.

A Polícia Militar encaminhou duas pessoas para o destacamento local, para providências. Conforme relato dos seguranças, as duas pessoas seriam responsáveis diretos pela situação.



