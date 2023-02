PMPR presta homenagem ao soldado João Elias Rodrigues

Da Redação

Nesta quinta-feira (02/02) a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prestou homenagem ao Soldado PM RR João Elias Rodrigues, no município de Ponta Grossa.

Na ocasião, foi entregue a Medalha de Mérito da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar “Subtenente Luiz Antônio Abbá”, honraria concedida as pessoas, entidades públicas e privadas que prestaram serviços a unidade.

O Soldado Rodrigues sofreu um acidente no dia 31 de agosto de 2017, quando de serviço, durante um bloqueio policial, foi atropelado intencionalmente por um foragido que conduzia uma ambulância roubada no Município de São João do Ivaí.

O autor do atropelamento, no mesmo dia, entrou em confronto armado com outros policiais e veio a óbito.

A homenagem é uma forma de reconhecer este honroso policial, que cumpriu seu juramento de sacrificar a própria vida em prol de uma sociedade mais justa e segura.

Participaram da homenagem, direta e indiretamente, o Alto Comando da PMPR, o 2º e o 4º CRPM, além do 1 BPM.

Veja vídeo desta bela homenagem:

