PMPR divulga programação do aniversário de 13 anos da 6ª CIPM

A 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) comemora no mês de outubro o 13º aniversário de sua criação. Para celebrar a data, a Unidade Militar promoverá uma série de eventos. Nesta quinta-feira (21), o comando da corporação divulgou o cronograma das festividades.

A solenidade inicial da comemoração do aniversário será na próxima sexta-feira (29) às 10 horas na Avenida Itália, Jardim Europa, em frente a sede da 6ª CIPM, em Ivaiporã. .

Às 19h30, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, a Orquestra da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná apresenta o concerto musical “Guerreiros do Paraná”, e às 21h30 jantar de confraternização no salão paroquial da Igreja Espírito Santo. Para o concerto e o jantar de confraternização é necessário solicitar a reserva de ingresso (43) 3472-4916.

No sábado (30) haverá a Santa Missa de Ação de Graças às 19 horas na Paróquia Bom Jesus e no dia 3 de outubro Culto Evangélico na Igreja Assembleia de Deus às 19h30.

