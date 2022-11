PM usa spray de pimenta para conter homem, em caso de separação

Da Redação

Um processo de separação terminou em caso de polícia no final da tarde deste domingo (06) em São Pedro do Ivaí. Contrariado e alterado, um homem tentou impedir que a ex-esposa retirasse pertences pessoais da casa e só se acalmou depois da ação da polícia, que precisou usar spray de pimenta para contê-lo.

A mulher relatou à Polícia Militar que está em processo de divórcio e que estaria sob ameaças do ex, em casa, na Vila Rural, do distrito de Marisa, em São Pedro do Ivaí, quando tentou pegar pertences pessoais e foi impedida. Ela conta quer chegou na casa e que o ex não se encontrava no local. Ela entrou para retirar suas coisas, quando ele teria chegado e não estaria permitindo que ela pegasse suas coisas.

De acordo com a vítima, o homem estaria bastante alterado, dizendo que ninguém iria tirar nada da casa dele. Para garantir a integridade física da vítima, a equipe chegou a entrar na casa para assistir a retirada dos pertences pessoais da mulher. Nesse momento, conforme o boletim registrado pela PM, o homem teria reagido, perguntando aos policiais quem teria autorizado a entrada deles, que eles não podiam ficar na casa. O homem teria ido em direção a um dos policiais e, como estaria bastante agressivo, os policiais usaram o agente pimenta.

Em seguida, o homem teria se acalmado, foi orientado pelos policiais e a mulher conseguiu retirar da casa alguns pertences pessoais. Porém, ainda teriam ficado para trás algumas roupas e um celular, que o homem não quis entregar. Ambos foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis

