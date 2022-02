PM socorre criança que andava sozinha à noite, sob chuva

Da Redação

A PM foi acionada por populares

Uma equipe do 10º. Batalhão da Polícia Militar, em Califórnia, foi acionada por populares na noite desta sexta-feira (04) para socorrer uma criança que andava sozinha, sob chuva, pelas ruas da cidade. Um menino, que aparentava aproximadamente 10 anos de idade, usando bermuda e camiseta, caminhava chorando, debaixo de chuva, quando foi localizado pelos policiais, na avenida Getúlio Vargas.

Conforme Boletim da PM, durante o atendimento uma mulher se apresentou como mãe da criança e teria dito aos policiais que estava numa loja de conveniência, quando autorizou o menino a sair do local para comprar um doce. Ainda conforme o relato da PM, a mãe foi orientada sobre as consequências judiciais cabíveis por conta do ocorrido e, em seguida, liberada, com o filho, no local.