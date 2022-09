PM salva homem em crise suicida, dentro do cemitério de Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cemitério Municipal de Jardim Alegre

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 20 horas de sexta-feira (16) em Jardim Alegre, onde um homem se encontrava em possível crise suicida, dentro do cemitério municipal.

continua após publicidade .

A equipe deslocou ao cemitério para averiguar os fatos, onde encontrou o indivíduo, com uma faca de cozinha apontada para seu peito. No local encontrava-se a irmã, que informou que ele era cadeirante, e que devido uma briga com a esposa, foi até o cemitério com a intenção de atentar contra a própria vida.

Após contato inicial com o mesmo, este informou que entrou rastejando e foi até o interior do cemitério, com o objetivo do suicídio, devido brigas familiares com sua esposa, proferindo por diversas vezes, que "não tem mais jeito".

continua após publicidade .

Foi feito o contato com o BOPE o qual informou que demoraria em chegar até o local da ocorrência e que a equipe deveria iniciar a negociação. Seguiu-se de muita conversa o homem, para que este viesse a desistir de suas intenções.

As conversas iniciais não surtiram efeito e após diversas tentativas de diálogo, foi utilizado a "spark" s-0063818 (arma de choque) a qual não surtiu efeito.

Retornaram então as conversas com o objetivo que o homem desistisse do atentado contra a própria vida e em momento de distração, a faca foi retirada de suas mãos.

continua após publicidade .

O homem foi acalmado pelas equipes da PM e Corpo de Bombeiros. Foi realizado curativos no pulso do homem, que apresentava sangramentos devido alguns cortes realizados ele.

A equipe Samu também esteve no local e encaminho o autor para unidade hospitalar, para devido tratamento médico.

Siga o TNOnline no Google News