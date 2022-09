PM resgata novilha furtada, amarrada dentro de carro no Vale do Ivaí

Da Redação

A Polícia Militar resgatou na tarde de sexta-feira (3) uma novilha de dentro de um carro na zona rural de Rosário do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, Paraná. Segundo a PM, a novilha estava amarrada na parte traseira do veículo. O animal havia sido furtado de uma propriedade do município.

A PM informou que a equipe foi acionada para a estrada Alto da Serra, onde haveria um veículo sem rodas abandonado. No endereço, o solicitante relatou que visualizou um homem com um VW/gol vermelho sem o pneu dianteiro, parado na estrada em atitude suspeita. O homem se escondia quando os carros passavam, e que em seguida deixou o veículo em uma propriedade escondido em meio a plantação de trigo.

Os policiais foram então ao local e viram o veículo. Chegando próximo foi possível ver um homem conhecido no meio policial. Foi dada voz de abordagem, mas ele se evadiu para o meio de uma mata próxima. Feito buscas por toda extensão, o suspeito não foi localizado, sendo então pedido apoio da equipe de Rio Branco do Ivaí.

No VW/Gol vermelho foi encontrado uma novilha que estava amarrada, com identificação referente a uma propriedade próxima. O animal furtado foi reconhecido pelo administrador da fazenda. Também foi localizado no carro documentos pertencentes ao autor (RG e CPF) que possivelmente caiu de suas vestes.

Diante dos fatos o veículo e o animal ficaram sob a responsabilidade do solicitante até que fosse possível a busca do mesmo por parte do proprietário.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, a mesma propriedade vem dando falta de vários animais e o autor do furto é conhecido pela equipe através de denúncias anônimas à essas práticas criminosas, de furto de gado e tráfico de drogas.

Na maioria das vezes é negociado a devolução dos bens furtados sem nem mesmo as vítimas procurarem os órgãos competentes para as providências cabíveis, onde temem a integridade, visto o autor se tratar de uma pessoa violenta.

