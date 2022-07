PM resgata crianças após denúncias de negligência no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo, 10, para resgatar crianças com idade entre 01 e 06 anos, que sofriam negligência por parte dos pais, após denúncias anônimas. A ocorrência foi registrada na região central de Mauá da Serra, região do Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

Segundo o relatório da PM, a equipe recebeu várias ligações, dando conta de uma briga de casal, onde era possível ouvir o choro das crianças. Quando chegaram no local, os policiais ouviram a discussão do casal e o choro das crianças, e tentaram chamar pelo lado de fora, mas não foram atendidos.

Os policias então, entraram na residência e se depararam com o casal se agredindo fisicamente. Eles foram separados, abordados e foi realizada uma busca pessoal no homem.

continua após publicidade .

Na casa, haviam 3 crianças com idade entre um e seis anos, que choravam muito com a situação. O casal estava em visível estado de embriaguez. Diante dos fatos, a PM acionou o Conselho Tutelar, e os conselheiros fizeram a retirada das crianças do local, mediante a negligência dos pais.

O caso será acompanhado para garantir a segurança das crianças.

Siga o TNOnline no Google News