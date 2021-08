PM registra violência doméstica e estupro em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) registrou um caso de violência doméstica e outro de estupro nas últimas 24 horas em Ivaiporã.

Conforme boletim da ocorrência, na madrugada desta quinta-feira (19) por volta das 2 horas, a equipe de serviço foi acionada para a Rua das Flores, onde a solicitante relatou que foi violentada pelo namorado.

A vítima não possuía marcas de lesões aparentes. Por fim, relatou que foi o próprio namorado que a levou até o hospital, porém esse não foi localizado. Ela foi orientada pela equipe policial.

No início da madrugada de quarta-feira (18) na Av. Maranhão, a equipe foi acionada para atender um caso de violência doméstica. No local, a solicitante relatou que o ex-marido foi a residência desferindo ameaças. Ele teria chegado na casa embriagado, xingando e dizendo para ela sair da residência juntamente com os três filhos afirmando que a casa era dele.

A mulher apenas solicitou para a equipe que o mesmo se retirasse do local e não teve interesse em representar, o homem decidiu ir para a casa de sua mãe, sendo ambos orientados.