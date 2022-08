PM registra três ocorrências de tráfico de drogas em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram localizados 202 gramas de crack

A Polícia Militar de Ivaiporã registrou três ocorrências de tráfico de drogas entre as 10 e 16 horas de sexta-feira (5). A primeira situação foi às 10 horas na Vila Monte Castelo, após abordagem de um homem que saiu de um táxi com uma mochila na costa.

continua após publicidade .

Em revista pessoal, foi encontrado na cintura uma sacola com uma pedra grande e várias pedras menores que pesadas posteriormente totalizou 202 gramas, autor relatou a equipe que reside em londrina e por dever aos traficantes foi a cidade trazer a e pagar sua dívida.

Por volta das 15h50, no Jardim Alvorada, foi visualizado pela equipe de serviço um VW/Gol, cujo o motorista ao avistar a presença da viatura saiu do carro, dispensando um pacote 29 gramas arrastando uma criança pelo braço até o interior da residência. Em conversa com a moradora, ela relatou que a pessoa que correu seria seu cunhado, com passagem por tráfico.

continua após publicidade .

À noite, por volta das 22 horas, na Rua Cristo Redentor, a Rotam foi solicitada pelo Serviço de Inteligência, que percebeu um indivíduo saindo de um local suspeito de tráfico de drogas. Realizado a abordagem foi encontrado com o suspeito uma porção de entorpecente aparentando ser haxixe, pesando 230 miligramas.

Siga o TNOnline no Google News