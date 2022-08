PM registra três arrombamentos na região de Ivaiporã em 24 horas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) registrou três casos de arrombamentos e furtos na região de Ivaiporã nas últimas 24 horas.

No início da manhã de sábado (13), a guarnição de São João do Ivaí atendeu um caso em um Salão de Beleza no Centro da cidade.

A solicitante mostrou que a porta do estabelecimento foi forçada, de modo que estourou a fechadura e alguns objetos, entre eles, pranchas de alisar cabelos, secadores, maquininhas de corte de cabelo e baby liss, incluindo uma máquina de costura e um rádio foram levados do estabelecimento,

Ainda na manhã de sábado, em Lidianópolis, o dono de uma casa também no centro da cidade, relatou que utiliza o local como depósito de ferramentas e outros objetos. Foi quebrado a janela da cozinha e acessado o interior do imóvel. Ele deu falta de uma serra circular da marca SKILL e uma caixa de som amplificada, o qual não soube indicar a marca.

Na madrugada deste domingo (14), por volta das 5 horas, em Ivaiporã, a equipe de serviço foi chamada para a Rua Martin Lutero, no Jardim Iporã.

A solicitante que trabalha como entregadora, relatou que passou a madrugada trabalhando e quendo chegou na residência encontrou a porta arrombada. Foi levado da casa um notebook cinza marca HP, um celular a21 capa rosa, um tablet preto, um celular k11 LG e um aparelho de som preto.

