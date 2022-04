PM registra três acidente de trânsito em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou no perímetro urbano de Ivaiporã três acidentes de trânsito na quarta-feira (20). Duas pessoas tiveram ferimentos e foram atendidas pelas esquipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.

O primeiro foi por volta das 7 horas na Vila Nova Porã e envolveu um caminhão Iveco/Tector 170E22 branco que bateu em um Vectra que estava estacionado em frente a uma residência. Colidiu ainda com um poste e um muro de uma residência. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 8h30, também foi registrado uma batida entre um carro e uma moto no Jardim Casagrande. Motociclista relatou que estava trafegando pela Rua Gildo Pavão quando foi atingido pelo veículo. O motociclista foi atendido pelo SAMU sem gravidade apresentando apenas escoriações.

Os policiais militares também foram acionados a prestar apoio a equipe do Corpo de Bombeiros, para atendimento de acidente entre um VW/Fox e um Chevrolet/Onix no cruzamento da Av. Brasil com Av. Paraíba. A condutora do Onix teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital .