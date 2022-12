PM registra quatro casos de lesão corporal nas últimas 24h em Ivaiporã

Da Redação

Entre às 7 horas de sábado (24) e 3 horas desde domingo (25) de Natal a Polícia Militar registrou quatro ocorrências de lesão corporal, em Ivaiporã. Quatro pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), uma delas com ferimentos mais graves.

O primeiro caso foi por volta das 7h30 de sábado, na Rua Valentim Talarico, onde a equipe policial foi acionada para atender uma situação de vias de fato.

Um homem e uma mulher disseram ter discutido e brigado, que dessa briga resultou uma lesão na cabeça do homem, que recebeu atendimento da equipe do Samu e foi encaminhado para UPA 24h.

Questionados se tinham interesse em representação um contra o outro, ambos disseram decidir posteriormente.

À noite, por volta das 22h30, os policiais atenderam ocorrência de violência doméstica na Rua Céu Azul durante festa de confraternização de Natal.

Por outro lado, a mulher disse que seu marido começou a brincar com uma arma de brinquedo e deu-se início a uma discussão. No meio da discussão a mulher pegou a arma de brinquedo e quebrou imediatamente.

O marido então teria a agarrado pelo pescoço e começou a dar socos para fora da casa ainda gritando e discutindo.

Quando o agressor voltou para dentro da casa e tentou agarrar a mulher novamente, ela pegou uma garrafa e o atingiu por duas vezes sendo uma vez com a garrafa que quebrou com impacto e a segundo com um soco e saiu correndo do local.

As partes foram conduzidas para UPA 24h para avaliação médica e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil.

Na madrugada de domingo

No início da madrugada, do domingo de Natal, a equipe de serviço recebeu diversas informações que uma mulher estaria sendo agredida pelo marido na Rua Nilo Peçanha.

Chegando ao local, os policiais ouviram gritos e som de coisas sendo jogados pela casa.

Os policiais deram voz de abordagem, sendo que a mulher acatou a ordem prontamente, porém, o homem saiu proferindo ameaças contra a equipe “eu sou do crime vou pegar vocês quando sair”.

Ele ainda tentou partir para cima da equipe, sendo necessário uso seletivo e moderado da força para contê-lo. A mulher apresentava escoriações no rosto e joelho e relatou que entraram vias de fato e se agrediram mutuamente.



As partes foram encaminhadas ao cartório da 6ª CIPM e na sequência à Delegacia de Polícia para providências de polícia judiciária.

Por volta das 3h25, a guarnição foi acionada para dar apoio a equipe do Samu, na Travessa Esperança, onde uma mulher foi agredida pelo marido e havia perdido a consciência. Ela foi encaminhada à UPA 24h. O homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

A confusão teria iniciado durante uma confraternização entre os familiares, quando a vítima recebeu um vídeo do agressor com outra mulher num bar.

Quando ele chegou em casa, a vítima foi confrontá-lo sobre o ocorrido e foi agredida com socos no rosto, bem como o agressor a pegou pelos cabelos e a arremessou contra o solo, bateu com a cabeça e perdeu a consciência.

