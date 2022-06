PM registra quatro casos de agressão na região, nas últimas 24h

Da Redação

A Polícia Militar (PM) iniciou o final de semana movimentado, nas últimas 24 horas já foram registradas quatro situações de vias de fato, em Ivaiporã, Jardim Alegre e Borrazópolis.

A primeira ocorrência foi por volta das 19 horas de sexta-feira (24) em Borrazópolis. Uma mulher com sinais de embriaguez relatou a equipe que um colega, foi até a sua residência e sem motivos aparentes lhe deu alguns chutes e empurrões, saindo logo em seguida e tomando rumo ignorado. Foi realizado patrulhamento e o autor não foi encontrado.

Também por volta das 19 horas, em Jardim Alegre, a guarnição foi chamada para atendimento de uma briga entre vizinhas. No local, a solicitante disse que discutiu com a vizinha e esta veio a agredi-la puxando seu cabelo. A autora seria uma adolescente de 17 anos. A solicitante optou por decidir posteriormente sua manifestação, as partes foram orientadas.

Na madrugada deste sábado, por volta das 0h50, ainda em Jardim Alegre, a equipe foi novamente acionada, desta vez para uma ocorrência na Praça Central, envolvendo mulheres que estariam em vias de fato. A equipe deslocou até o local e não constatou tal fato, tampouco obteve informações de populares sobre a ocorrência. Mais tarde foi informado que a mulher estaria no Hospital Municipal de Lunardelli, sendo assim a equipe se deslocou até o local.

A vítima relatou que estava na praça aguardando sua filha sair do serviço, quando neste momento uma mulher, a qual constantemente faz ameaças a ela sem motivo aparente, veio a agredi-la causando uma lesão na sua dorsal esquerda. A vítima foi orientada das medidas cabíveis ao caso.

Em Ivaiporã, também na madrugada deste sábado, por volta das 3h30 a guarnição foi chamada para Rua Romário Martins, onde uma pessoa estaria sendo agredida. No local a equipe encontrou um homem com vários ferimentos.

Ele relatou aos policiais militares que tinha sido agredido por três homens com um pedaço de pau. Ele não soube informar nomes e nem características. A equipe do Samu foi então acionada, realizou os primeiros socorros e o encaminhou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)