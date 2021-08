PM registra ocorrências de tráfico em J. Alegre e Lunardelli

Da Redação

Drogas apreendidas em Lunardelli

A Polícia Militar (PM) registrou na quinta-feira (5) duas ocorrências de tráfico de drogas na região de Ivaiporã. Na cidade de Jardim Alegre a situação foi por volta das 18h30 e em Lunardelli às 22h40.

A equipe ROTAM em patrulhamento pela Rua São Paulo em Jardim Alegre, com vistas a denúncias feitas diretamente à equipe relatando o tráfico de drogas, avistou um adolescente de 15 anos, conhecido no meio policial, estava na frente da casa.

Ao perceber a presença da equipe ele correu, porém, antes de entrar, dispensou algo em um tambor de lixo. Em revista no tambor foi encontrada cinco porções de maconha que pesaram 10,5 gramas. O adolescente e as drogas foram encaminhados a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Em Lunardelli, a ocorrência foi em uma casa na Rua João Moraes dos Santos com várias denúncias anônimas de ponto de tráfico de drogas. A ação foi realizada pela equipe da ROTAM com apoio da equipe do DPM

Sendo abordado um indivíduo, que acabara de sair da residência, o qual portava uma pedra de crack, ele alegou que acabara de comprar a droga da casa onde tinha saído.

Diante da situação, foi abordado o morador da casa, e encontrado em um quarto 14 pedras de crack, que pesou 3,3 gramas, prontas para a venda, uma pedra grande de 7,5 gramas, suficiente para produzir aproximadamente 60 pedras e um tablete de maconha de 12,6 gramas. Suspeito de drogas foram encaminhados a Delegacia de São do Ivaí