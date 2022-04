PM registra ocorrências de tráfico de drogas em J. Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na sexta-feira (15) a Polícia Militar (PM) registrou duas ocorrências de tráfico de drogas na cidade de Jardim Alegre.

Por volta das 19 horas, a equipe policial foi acionada pelo COPOM para averiguar situação onde estaria ocorrendo uma festa, com som excessivamente alto e tráfico de entorpecentes.

No local os policiais viram um Fiat Palio saindo da residência, onde foi dado voz de abordagem aos ocupantes. O motorista do veículo identificado, o qual não é habilitado, uma mulher conhecida pelo meio policial por tráfico de drogas e um rapaz.

Em busca pessoal foi encontrado um invólucro com uma porção de maconha ainda a ser fracionada, pesando um total de 4,52 gramas. O passageiro assumiu a propriedade do entorpecente, que seria vendido na festa. Ele foi preso e encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia Civil.

O Palio foi encaminhado para pátio da DETRAN, dado que o condutor não é habilitado e para lavratura dos autos de infração.

Drogas comercializadas pelo celular

Mais cedo, por volta das 13h30, na Av. Paraná a guarnição foi parada por um homem, relatando que o filho é usuário de drogas e que viu no celular conversas com uma mulher, onde acertava a compra de maconha.

Os policiais foram para frente da residência, e encontraram o usuário. Antes de iniciar as buscas ele passou a desacatar a equipe policial.

Em busca pessoal foi encontrado uma embalagem com 0,6 gramas de maconha. Ao receber voz de apreensão iniciou resistência ativa, para impedir que fosse detido. Sendo assim a equipe usou de uso seletivo da força para algemá-lo.

Ainda segundo a PM, a mulher que acertava a venda do entorpecente, é conhecida no meio policial, a qual as equipes policiais receberam diversas denúncias anônimas. Ela não foi encontrada no local.