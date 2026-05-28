PM registra ocorrência após reclamação sobre atendimento no CRAS de Godoy Moreira

A Polícia Militar registrou uma ocorrência envolvendo o atendimento no CRAS de Godoy Moreira na tarde de quarta-feira (27). O caso começou depois que um morador procurou o destacamento para relatar dificuldades durante uma atualização cadastral relacionada a uma separação e mudança de endereço.

Segundo a PM, o homem esteve no destacamento após orientação do advogado, que também conversou com os policiais por chamada de WhatsApp. De acordo com o relato apresentado, houve problemas de comunicação durante o processo, além de reclamações sobre demora nas respostas e dificuldades no atendimento telefônico.

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Após receber a queixa, os policiais ouviram a equipe do CRAS. As servidoras informaram que o atendimento foi realizado em caráter emergencial, mesmo sem agendamento prévio. Elas afirmaram ainda que um novo horário foi marcado para continuidade do procedimento às 13h15 do mesmo dia.

Conforme o relato das servidoras, também foi oferecida a possibilidade de atendimento presencial na residência do solicitante, mas a proposta teria sido recusada.

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As representantes do CRAS explicaram aos policiais que a atualização cadastral não poderia ser feita da forma solicitada pelo morador e pelo advogado. Segundo elas, o casal ainda estaria residindo na mesma casa, o que impediria a separação dos cadastros naquele momento.

Depois de ouvir os envolvidos, a Polícia Militar elaborou o boletim de ocorrência, orientou as partes e encaminhou o registro para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, responsável pelas eventuais providências.

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