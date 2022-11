PM registra furtos em Ivaiporã e Godoy Moreira, uma pessoa foi presa

Da Redação

Imagem ilusdtrativa

Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar (PM) registrou duas situações de furto qualificado na região. Uma ocorrência foi na cidade de Ivaiporã, outra em Godoy Moreira, onde a suspeita do crime acabou presa.

Por volta das 10h15 de quarta-feira (23), a equipe da PM de Godoy Moreira foi solicitada para verificar um furto ocorrido no período noturno na Rua Daniel Moura.

No local a vítima contou aos policiais militares, que ao levantar deu por falta de vários pertences na residência.

Lembrou ainda, que em outra ocasião de furto na casa, a responsável foi uma mulher, que confessou o furto e que depois devolveu os objetos furtados, e que acreditava que a autora do furto recente, seria a mesma pessoa.

Os policiais então saíram em diligência e encontraram a suspeita com parte dos objetos furtados.

Foi dada voz de prisão, e a autora conduzida a juntamente com os objetos recuperados à Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.

Furto em Ivaiporã

Ainda na madrugada, por volta de 01h40, em Ivaiporã, a PM foi chamada para a Av. Ladislao Gil Fernandes, onde foi furtado alguns objetos de uma loja.

No local os policiais constataram uma janela quebrada no piso superior, além de pingos de sangue pelo local.A solicitante relatou aos policiais que foi levado três esmerilhadeiras Tramontina, três furadeiras/parafusadeira Bosch, duas furadeiras Impacto Worker; além de aproximadamente R$ 2 mil do cofre da empresa

