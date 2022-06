PM registra furto no pátio de máquinas de Ariranha do Ivaí

Da Redação

Em Ariranha do Ivaí a Polícia Militar registrou mais um furto no pátio de máquinas da prefeitura. O registro da ocorrência foi na terça-feira (31) por volta das 14 horas.

O solicitante relatou que entre a noite do dia 27 ao amanhecer do dia 30, elementos entraram ao pátio de máquinas, onde se dirigiram até a retroescavadeira Caterpillar que vai para leilão.

Os elementos desmontaram o suporte do banco do operador da máquina e furtaram o banco.

Vale ressaltar que tem sido constantes o furto de peças de veículos e máquinas que vão para leilão. Inclusive, recentemente, dois veículos foram incendiados.

Furto em supermercado de Ivaiporã

Também foi registrado pela Polícia Militar de Ivaiporã na terça-feira, o furto em um supermercado na Rua Santa Catarina.

No local em contato com o solicitante que é fiscal do supermercado, ele relatou que um homem estava escondendo algumas mercadorias em sua roupa, após ser flagrado devolveu as mercadorias.

A equipe então deu voz de abordagem ao autor que não acatou as ordens, fora dada voz de prisão por desobediência e o mesmo resistiu à prisão com empurrões, sendo imobilizado e algemado. Ele foi conduzido até a 6ªcipm para termo circunstanciado.