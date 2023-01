PM registra furto em residência na Rua Bulha, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Policiais militares de Ivaiporã foram acionados na manhã de sexta-feira (6) por volta das 9 horas, para atendimento a uma ocorrência de furto, onde um homem havia invadido e furtado pertences numa residência na Rua Bulha.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima relatou aos policiais que saiu por volta das 8 horas e retornou a sua residência por volta de 9 horas.

- LEIA MAIS: Duas pessoas morrem em acidente entre caminhão e colheitadeira no PR

continua após publicidade .

Ele encontrou a casa aberta e toda revirada. A vítima deu falta de um Grill preto, a qual não soube informar a marca.

Em contato com um popular a vítima foi informada que um rapaz conhecido no meio policial, foi visto saindo de posse do objeto furtado.

Diante da situação os policiais realizaram buscas pela região, mas não localizaram o suspeito.

Também foi confeccionado o boletim de ocorrência que seria encaminhada a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News