PM registra furto em cartório e arrombamento de casa na região

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã de quarta-feira (18) para uma situação de furto no Cartório de Registro Civil de Ivaiporã, na Av. Tancredo Neves.

No local, a solicitante relatou que chegou para trabalhar e encontrou a porta do cartório aberta mas sem sinal de arrombamento. Foi furtado aproximadamente R$ 200,00 que estavam no caixa.

Por volta das 15h30, a equipe de serviço de Arapuã, foi chamada para a Rua Júlia Gonçalves Dias, onde segundo a solicitante seu ex-amásio arrombou a porta da sala.

No local os policiais conversaram com a solicitante que relatou que ao entrar na casa se deparou com ex-companheiro que disse que não sairia.

No momento que ela ligou para a polícia, o homem se evadiu por rumo ignorado. A mulher disse ainda aos policiais, que recebeu vários áudios contendo ameaças.

A solicitante foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil a fim de pedir providências. Também foi realizado buscas a fim de localizar o autor, porém sem êxito até o presente momento.

