PM registra furto de máquina de chopp e cerveja em cidades da região

A Polícia Militar foi chamada na noite de sábado (1º) em atendimento a uma situação de furto, no centro da cidade de Borrazópolis. Foi levado do local uma máquina de chopp da marca Gel voltagem 220V. Um restaurante também foi arrombado em Rio Branco do Ivaí para furtar cervejas.

Chegando ao local da ocorrência em Borrazópolis, os policiais militares conversaram com o solicitante, de 27 anos, que passou a relatar que deixou a sua máquina de chopp, na frente da casa de sua avó próximo ao portão na entrada da residência, e foi fazer uma entrega de chopp.

Disse ainda que esteve ausente do local por 10 minutos e ao retornar não encontrou a máquina.

Diante do fato foi realizado o patrulhamento nas proximidades para localizar algum suspeito, mas sem êxito. A vítima foi orientada e confeccionado o BOU.

Em Rio Branco do Ivaí ladrões arrombam restaurante para furtam fardos de cerveja

Em outra ocorrência na madrugada de sábado (2), a PM atendeu ocorrência de arrombamento e furto de um restaurante em Rio Branco do Ivaí. Os autores entraram no restaurante pelos fundos, arrombaram a janela do banheiro.

A vítima deu falta de uma caixa de som portátil branca, três caixas de latinhas de cerveja Amstel, uma caixa de cerveja Brahma, uma caixa de cerveja Skol e um fardo com seis garrafas de dois litros de Coca Cola.

