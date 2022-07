PM registra duas ocorrências de furto em Ivaiporã, um homem foi preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar de Ivaiporã registrou na terça-feira duas ocorrências de furto. Em uma delas, relacionado a furto de fios de cobre, o autor foi preso. Em outra ocorrência a vítima teve um Monza levado pelos bandidos.

continua após publicidade .

Por volta das 9h30, a guarnição foi chamada para a Rua Londrina para atendimento de um furto de carro. No local, em contato com o solicitante, ele relatou que foi ao hospital e teria estacionado um GM-Monza prata naquele local e quando retornou o carro havia sido levado.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades, bem como, nos possíveis locais onde poderia ter sido abandonado ou até parado para retirada de peças, já que o solicitante, disse que o veículo estava com pouco combustível, porém sem êxito. Outra equipe realizou buscas na região do Cinco Encruzo, também sem êxito.

continua após publicidade .

Após todos os procedimentos possíveis, a equipe policial militar confeccionou o o BOU para dar início a parte da polícia judiciária.

Fios de cobre

Por volta das 17 horas, um homem ligou para o 190, relatando que teria rendido o autor do furto de sua residência que estava se preparando para queimar os fios de cobre furtado.Segundo o solicitante sua residência está vazia e fica localizada na rua Cornélio Procópio, que ao chegar no imóvel avistou o autor pulando o muro da residência e saiu do local com uma sacola cheia de fios rumo Vila Monte Castelo e acompanhou o mesmo até a chegada da Polícia Militar. Diante dos fatos a vítima foi orientada e o autor encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News