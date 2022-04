PM registra duas ocorrências de embriaguez ao volante

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou na madrugada deste sábado (12), duas ocorrências de embriaguez ao volante no quadro urbano de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Por volta das 02h40, a equipe policial em patrulhamento na Avenida Minas Gerais, próximo a uma lanchonete avistou uma camionete GM/Silverado, que estava em fila dupla e acelerou bruscamente.

Os policiais realizaram a abordagem, e constataram que o abordado apresentava sinais visíveis de embriaguez. Foi oferecido o teste do etilômetro, mas ele recusou. Diante disso, recebeu voz de prisão, sendo conduzido, juntamente com a camionete, a 6ª CIPM para providências. Posteriormente foi conduzido para 54ª DRP para lavratura do flagrante.

continua após publicidade .

Mais tarde, por volta das 03h19, a equipe ROTAM foi acionada para atender uma situação de vias de fato, porte e ameaça com arma de fogo (pistola), em um estabelecimento localizado na Avenida Brasil.

Proprietário e clientes do estabelecimento relataram que dois homens haviam brigado com outro rapaz, e que um dos homens, que iniciaram a briga, estavam de posse de uma arma de fogo e haviam se evadido em um GM/Onix, branco.

Durante as buscas foi localizado veículo que ao perceber a viatura, iniciou fuga, avançando diversas placas preferenciais, bem como, transitando pela contramão de direção na Rua Rio Grande do Sul. Mas acabou sendo abordado em frente ao Fórum. Em busca pessoal e veicular nada de ilícito foi encontrado.

O condutor apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e recebeu voz de prisão. O passageiro também recebeu voz de prisão por desobediência e desacato. Ambos foram encaminhados à 54ª DRP.