PM registra dois furtos em Arapuã, bandidos levaram dinheiro

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou dois furtos no munícipio de Arapuã na quarta-feira (16), um no distrito de Romeópolis e outro no quadro urbano.

continua após publicidade .

Em Romeópolis, a PM foi acionada na madrugada, por volta das 3 horas. O dono de uma mercearia informou aos policiais que informou que entraram no estabelecimento comercial através dos forros e levaram aproximadamente R$ 6.500,00 em dinheiro. Realizado rondas pelas imediações mais sem êxito em localizar o autor ou autores do furto.

Durante a madrugada, bandidos entraram na área externa de uma casa no centro da cidade e furtaram uma motocicleta Honda NXR 125 Bros vermelha com placa de Godoy Moreira. Também levaram uma caixa de som e um frango da geladeira da edícula.