PM registra dois casos de lesão corporal em Faxinal

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) de Faxinal registrou dois casos de lesão corporal na segunda-feira (7).

Segundo o relatório da PM, na Rua Benedito Cirilo, por volta das 17 horas, um jovem usuário de drogas chegou na casa do tio alterado, falando que iria matar o cachorro.

Como o tio não estava na casa, os familiares foram chama-lo, ao chegar o rapaz partiu para cima dele com socos e chutes causando lesão no braço e olho direito. Com a chegada da PM, o agressor havia se evadido.

Por volta das 18 horas, na Rua Santos Dumont um homem foi agredido com soco. Ele relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, que havia prestado serviço ao agressor, ao encontra-lo próximo ao Lago Saracura foi cobrar o pagamento, este não aceitando desferiu socos na região da cabeça, o que resultou em hematomas no olho esquerdo. Diante dos fatos, a vítima foi orientada no local.