PM registra dois casos de embriaguez ao volante no domingo em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã registrou na noite de domingo (4) duas infrações de trânsito relacionadas à embriaguez ao volante.

O primeiro caso foi por volta das 19 horas, na Rua Jacarezinho, onde um motociclista bateu na traseira de um GM/Corsa. O rapaz tentou fugir com a motocicleta, mas acabou sendo detido pelo solicitante que o segurou até a chegada da equipe.

Diante dos fatos os policiais ofereceram o teste do etilômetro, porém o motociclista se negou a realizá-lo. Como possuía todos os sinais de embriaguez, foi dado voz de prisão, e conduzido até a delegacia para providências. A motocicleta CG/Honda de cor preta, foi recolhida ao pátio, pois se encontrava com o chassi picotado, baixada pelo DETRAN.

Por volta das 22h30, a equipe de serviço em patrulhamento pela Av. Brasil encontrou GM/Vectra fazendo o retorno na Rua Ponta Grossa em alta velocidade, inclusive derrapando os pneus traseiros e entrou abruptamente no pátio de um posto de combustíveis no intuito de fugir da abordagem policial.

O carro foi abordado e o motorista estava completamente embriagado. Foi oferecido o teste do etilômetro ao condutor, em primeiro momento disse que faria. No entanto, quando o equipamento foi montado, se recusou a soprar dizendo que teria bebido e que seu advogado o orientou a não realizar o teste. Sendo assim, foi dada voz de prisão por dirigir sob a influência de álcool.

Após ser preso, o motorista relatou à equipe policial que estava no Posto do Carmo bebendo com seus amigos e sua namorada. Em dado momento foi até o banheiro, quando abriu a porta do banheiro levou uma garrafada na cabeça, o que lhe causou uma lesão, desmaiou e caiu no chão não sabendo dizer quem seria o agressor. Depois de sofrer a agressão atravessou a rua e pegou o carro e ao fazer o retorno foi abordado.

Assim sendo, o cidadão foi conduzido até a UPA para receber atendimento médico. Todos os autos de infração pertinentes ao caso foram lavrados e encaminhados à delegacia de polícia.

