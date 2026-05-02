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6ª CIPM

PM registra desaparecimento de homem há três dias em Ivaiporã

Mulher procurou a Polícia Militar na sexta-feira (1º) após convivente sair de casa e não retornar

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 09:05:21 Editado em 02.05.2026, 09:05:16
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PM registra desaparecimento de homem há três dias em Ivaiporã
Autor Sede da 6ª Companhia Independente, em Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Compareceu na sexta-feira (1º) à sede da 6ª Companhia Independente, em Ivaiporã, uma mulher informando o desaparecimento de seu convivente, que estava sem dar notícias há três dias.

Segundo o boletim, a última vez que o homem foi visto foi na terça-feira (28), por volta das 18h30, quando saiu da residência onde morava em um Peugeot 206 preto e não retornou.

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LEIA MAIS: Condutor sem CNH recusa bafômetro e tem carro apreendido em Ivaiporã

A mulher relatou que, desde então, não recebeu mais informações sobre o paradeiro do convivente e passou a temer por sua integridade física.

Ainda conforme o registro policial, o desaparecido é usuário de drogas e não possui telefone celular, o que dificulta qualquer tentativa de contato.

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Diante da situação, a Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Judiciária para investigação.

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boletim de ocorrência desaparecimento investigação ivaipora POLICIA MILITAR usuário de drogas
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