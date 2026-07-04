PM registra denúncia de importunação sexual em comércio de Ivaiporã

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Vítima relatou à PM que sofreu importunação e comentários de cunho sexual e ofensas no estabelecimento comercial

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência por denúncia de importunação sexual na tarde de sexta-feira (3), em Ivaiporã. O caso ocorreu em um estabelecimento comercial da Av. Brasil. A mulher relatou que vinha sendo alvo de comentários de cunho sexual feitos pelo proprietário do local.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que o comerciante, nos últimos dias, fez perguntas e comentários de natureza sexual. Ela disse que recusou as investidas.

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Ainda conforme o relato à PM, após as recusas, o homem passou a ofendê-la com palavras relacionadas à sua aparência física.

A mãe da vítima foi ao estabelecimento para conversar com o proprietário, mas, de acordo com a ocorrência, também teria sido ofendida.

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Quando a equipe policial chegou ao local, o denunciado havia ido para os fundos do imóvel. Os policiais informaram que não conseguiram acessá-lo.

A vítima e sua mãe receberam orientações sobre os procedimentos cabíveis. A esposa do suspeito também recebeu orientação, sendo então registrado o boletim de ocorrência.

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