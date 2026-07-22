PM registra denúncia de ameaça contra advogado em Ivaiporã

Segundo a Polícia Militar, homem exigiu documentos de processos antigos, ameaçou o advogado e saiu do local antes da chegada da equipe

A Polícia Militar registrou uma denúncia de ameaça contra um advogado em Ivaiporã na tarde de terça-feira (21). O caso ocorreu em um escritório na Av. Souza Naves. Segundo o advogado, um homem exigiu documentos de processos antigos e fez ameaças após ser orientado a procurar o atual responsável pelos processos.

Conforme o boletim de ocorrência, o advogado informou que não possuía mais os documentos e explicou que eles já haviam sido entregues anteriormente.

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Ainda segundo a PM, após a negativa, o homem passou a ameaçar a vítima e fez gestos agressivos. O advogado também relatou que o suspeito costuma andar armado.

Ao saber que a Polícia Militar seria acionada, o homem deixou o local antes da chegada da equipe. Conforme o registro policial, ele se evadiu em um VW/Gol preto e não foi localizado.

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